Petrol
91.41
-0.42%
Euro
18.4876
-0.32%
Dolar
18.5774
0.03%
Altın
1.024
-0.61%
Borsa
3463
0.00%
Bitcoin
376.835
1.31%
BTXN Coin
10.99
-0.81%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

    Erdoğan, müzisyenin acılı ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

    Ankara'da müzisyen Onur Şener, istek şarkıyı bilmemesinden dolayı öldürüldü.

    Cinayet sanat dünyasını yasa boğarken, olaya karışan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şener'in ailesine taziye telefonu açtı.

    Erdoğan'dan acılı aileye taziye

    Erdoğan, Şener'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Telefon görüşmesinde Erdoğan, müzisyenin acılı ailesine taziyelerini iletti.

    Onur Şener cinayetinin perde arkası

    Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

    AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Onur Şener in ailesine taziye telefonu #1

    Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

    Gözaltına alınan şüphelilerden A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Onur Şener in ailesine taziye telefonu #2


    Ömer Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz
    Gündem

    Ömer Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz

    Mersin'de 2 motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
    3. Sayfa

    Mersin'de 2 motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir