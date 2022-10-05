Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

Erdoğan, müzisyenin acılı ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ankara'da müzisyen Onur Şener, istek şarkıyı bilmemesinden dolayı öldürüldü.

Cinayet sanat dünyasını yasa boğarken, olaya karışan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şener'in ailesine taziye telefonu açtı.

Erdoğan'dan acılı aileye taziye

Erdoğan, Şener'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Telefon görüşmesinde Erdoğan, müzisyenin acılı ailesine taziyelerini iletti.

Onur Şener cinayetinin perde arkası

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.