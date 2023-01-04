Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 milyon orman köylüsü için yeni bir destek projesi hazırladıklarını ve ORKÖY ödemesi kapsamında bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettiklerini söyledi.

Yeni yılla birlikte yapılacak destek ödemelerine yönelik müjdeler gelmeye gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Orman köylülerine müjde

2022'de yapılan faaliyetleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman köylülerine müjde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman köylerinde yaşayan 7 milyon vatandaşın gelirlerini artırmak için yeni bir destek projesinin hazırlandığını belirtti.

ORKÖY ödemesi

Cumurbaşkanı Erdoğan, "Orman köylerimizde yaşayan 7 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın gelirlerini artırarak hayat şartlarını yükseltmek için yeni bir destek projesi hazırladık. 530 milyon lira olarak gerçekleşen ORKÖY ödemeleri için bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettik.

Orman köylerimizde yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaşımıza verilen birim fiyatlarını yüzde 112 artırmıştık. Şimdi de yılın ilk 6 ayı için yüzde 50 artırıyoruz. 2023 yılında orman köylülerimize 10 milyar 500 bin lira ödeme yapabileceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman köylülerine müjde VİDEO



"Kırsal yerleşimlere 3 milyar 750 milyon liralık yatırım yapacağız"

"Kırsal alandaki yerleşimlerimiz için 3 milyar 750 milyon liralık yatırım yapacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kişiye ve mekana bağlı olmadan işlem yapılabilmesini temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizin yeni ekipman alımını sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ'nin yapımı süren 138 bin konut inşasını daha da artıracağız. Geçtiğimiz yıl tarımda kırsal kalkınma yatırımlarına 1 milyar lira destek vererek üreticilerimizin yeni ekipman alımını sağladık. Pek çok çalışma gerçekleştirdik. Çayır ve mera alanlarını ıslah ederek hayvancılarımızın hizmetine sunmaya devam ettik. Üreticilerimizin yanında olduk. Çiftçi kayıt sistemi başvurularını e-Devlet'e entegre ettik." diye konuştu.