Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

"Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınar Gültekin cinayetinin takipçisi olacağını, katilinin ise en ağır cezayı alacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Türkiye iki gündür, Muğla'da eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'e ağlıyor.

Evli ve bir çocuk babası tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedi yakılıp varil içerisine konulan ve üzerine beton dökülen Gültekin için milyonlarca kişiden, 'şiddete hayır' sesi yükseldi.

Ve beklenen açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"KADINA KARŞI İŞLENEN TÜM SUÇLARI LANETLİYORUM"

Erdoğan, Pınar Gültekin cinayetinin takipçisi olacağını, katilinin ise en ağır cezayı alacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Twitter adresinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.





Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.

Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum."