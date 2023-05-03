Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de çay üreticilerine müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizeli hemşehrilerine yaş çay alım fiyatına yüzde 64 zam yaptıklarını ve fiyatın 7 liradan 11,30 liraya çıkartıldığını duyurdu.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında memleketi Rize'de...

Hemşehrileri ile bir araya gelen Erdoğan, gündeme ilişkin birçok konuya değinirken Rizelileri yakından ilgilendiren bir konuya da değindi.

Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı.

"Yaş çay alım fiyatına yüzde 64 zam"

Erdoğan, "Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada. Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum.

Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik.

Bu yıl için yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.

Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum. Tabi biz Rize'de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadık. Bunun yanında turizmi de destekleyerek Rizeli kardeşlerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirdik." dedi.