- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj
- AA
- 06.02.2022 - 12:38
- Güncelleme : 06.02.2022 - 12:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Yaşanan bu gelişme sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.
Konuya ilişkin bir başka açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
Sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın da kendisinin de iyi olduğunu bildirdi.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Çalışmalarına evden devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."