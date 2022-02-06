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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakalandığı koronavirüs sonrası Emine Erdoğan ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Erdoğan, çalışmalarına devam ettiğini söyledi.