Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında, "Şanlı zaferin yıl dönümünü iftiharla idrak ediyoruz." dedi ve devamında şu ifadelere yer verdi:

"SAKARYA YALNIZCA ASKERİ BAŞARI DEĞİLDİR"

Milletimizin istiklâl ve istikbal mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 Eylül 1921’de kazanılan şanlı zaferinin yıl dönümünü, iftiharla idrak ediyoruz.



Kahraman ordumuzun topyekûn direnişi ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği Sakarya Zaferi, Millî Mücadele’nin seyrini değiştirmiştir.



Sakarya’da sergilenen kahramanlık, yalnızca bir askerî başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biridir.

"BU DESTANSI MÜCADELE, MİLLİ MÜCADELENİN ÖNÜNÜ AÇTI"

Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir.



Bu destansı mücadele, Millî Mücadele’nin önünü açmış, Cumhuriyetimizin temellerini güçlendirmiştir.

"BİZLERE DÜŞEN GÖREV, BU BÜYÜK MİRASI KORUMAK"