Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık çağrısı Dava arkadaşlarının en geç saat 06.30'da sandık başında olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sandık görevlileri kardeşlerim, iyi biliyorsunuz ki sandık namustur ve seçim sandıkta kazanılır" dedi.

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Türkiye'nin seçimini yapacağı dakikalara yaklaşıyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bugün son mitinglerini İstanbul'da yaptı, gerisini milletine bıraktı.

Dava arkadaşlarına mesaj...

Erdoğan, sandık başında duracak dava arkadaşlarına seslendi.

Ayasofya'da seçim öncesi son duasını etmeden mesai arkadaşlarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, "Sandıklara sahip çıkın" mesajını verdi.

"06.30'da sandık başında hazır olun"

"Çok kıymetli dava arkadaşlarım! Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Sandık nöbetinde kolaylıklar diliyorum"

"Sandık görevlileri kardeşlerim, iyi biliyorsunuz ki sandık namustur ve seçim sandıkta kazanılır. Her birinize sandık nöbetinde kolaylıklar diliyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun."