Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime ilişkin mesajlarını 5 soru sorarak verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında vatandaşlara Meclis çoğunluğunu hatırlatarak 5 soru sordu.

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28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek vatandaşların heyecanı devam ediyor.

İkinci turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini afet bölgesine çevirdi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, bir diğer yandan da yapılan hizmetlerin alışını yapıyor.

Öte yandan vatandaşlarla samimi iletişimine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağrılarına sosyal medyada da yer veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında verdiği seçim mesajında vatandaşlara 5 soru yönelterek verdi.

Erdoğan, "28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum.

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