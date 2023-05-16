Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz İlk seçimlerinin ardından seçimin güzel geçtiğini ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında vatandaşlara 2'inci turda da güvendiğini vurgulayarak "28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz" dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçim süreci geçirdi.

Seçimlerin ardından 28. Dönem Milletvekilleri belirlenirken cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'inci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'inci tur öncesinde vatandaşa mesajını verdi...

Erdoğan, sosyal medya hesabında vatandaşa güvendiğini ifade ederek "İlk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik." dedi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım,



Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik.



Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum.



Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum.

"Millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız"

Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti…



Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63’üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak.



Bizler siyasetinin merkezine milli iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız.



Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz.

"Sizlere güveniyorum"