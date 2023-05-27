Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmenlere mesaj: Sensiz Olmaz!

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Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidiyor...

Cumhur İttifakı parlamentoda üstünlük kazanırken, adaylardan birinin 50+1 oy oranına sahip olamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

Seçime 2 gün kala heyecan dorukta..

Partiler ve adaylar çalışmalarına son düzlükte hız verdi..

Bu kapsamda sahada çalışmalar devam ederken bir diğer yandan liderler sosyal medya üzerinden de çağrıda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip seçime saatler kala sosyal medya hesabında seçmenlere çağrıda bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!



Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.



Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.