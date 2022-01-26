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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş açıklaması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanlarına hakaret etmek her ülkede suçtur" yorumunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 23:34
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 23:47
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    NTV - Star TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tele 1 canlı yayınında kendisine "atasözü üzerinden" hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasını da yorumladı.

    "CUMHURBAŞKANINA HAKARET, HER ÜLKEDE SUÇTUR"

    Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Buradaki hakaret makama yöneliktir. Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması burada söz konusudur.

    Hukuk neyi gerektiriyorsa, sonucu ne olursa olsun burada gereği yapılacaktır. Siyasette elbette eleştiri olur. Ancak bu temiz bir dille olmalıdır.

    Cumhurbaşkanlarına hakaret etmek her ülkede suçtur."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş açıklaması


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