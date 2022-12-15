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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine başsağlığı diledi.
- 15.12.2022 - 20:11
Pençe-Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.
Şehit Yavuz, 16 Aralık Cuma günü (yarın) öğle namazını müteakip memleketi Bursa Mudanya Güzelyalı Duran Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği, şehidin naaşının Mudanya Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine mesaj göndererek, taziyelerini iletti.