Petrol
81.29
-1.70%
Euro
19.7758
-0.62%
Dolar
18.646
0.13%
Altın
1.066
-1.44%
Borsa
5189
2.41%
Bitcoin
329.706
-3.74%
BTXN Coin
5.22
-0.76%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine başsağlığı diledi.
    • 15.12.2022 - 20:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı

    Pençe-Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

    Şehit Yavuz, 16 Aralık Cuma günü (yarın) öğle namazını müteakip memleketi Bursa Mudanya Güzelyalı Duran Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği, şehidin naaşının Mudanya Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine mesaj göndererek, taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan şehit Tunahan Yavuz un ailesine taziye mesajı #1


    Emina Jahovic, umreye gitti
    Magazin

    Emina Jahovic, umreye gitti

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Moralini bozma, 16 milyon seni kucaklıyor
    Politika

    Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Moralini bozma, 16 milyon seni kucaklıyor

    Görüş Bildir