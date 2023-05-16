Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
ensonhaber.com

Türkiye şehitlerine ağlıyor.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında istihbarata dayalı yapılan nokta operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilirken 3 kahraman askerimiz şehit düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

"Milletimizin başı sağ olsun"

Yaralılar için şifa dileklerini de ileten Cumhurbaşkanı şu ifadelere yer verdi:

"Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman Jandarmamıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız."