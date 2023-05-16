Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınlarken yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

ensonhaber.com

Türkiye şehitlerine ağlıyor.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında istihbarata dayalı yapılan nokta operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilirken 3 kahraman askerimiz şehit düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Yaralılar için şifa dileklerini de ileten Cumhurbaşkanı şu ifadelere yer verdi: