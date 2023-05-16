Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Türkiye şehitlerine ağlıyor.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında istihbarata dayalı yapılan nokta operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilirken 3 kahraman askerimiz şehit düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
"Milletimizin başı sağ olsun"
Yaralılar için şifa dileklerini de ileten Cumhurbaşkanı şu ifadelere yer verdi:
"Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman Jandarmamıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız."