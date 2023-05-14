Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması: Oy sayımı hala sürüyor Oy sayımının sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır" dedi. Sandık başından ayrılmama talimatı veren Erdoğan'ın hemen ardından Kılıçdaroğlu da bir çağrıda bulundu, YSK'yı uyardı.

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85 milyon, sandıklardan çıkacak sonuca kilitlendi...

Millet İttifakı, Anadolu Ajansı üzerinden açıklanan verilere inanmazken, rakamlara rağmen önde olduğunu savunuyor.

AK Partili isimler ise bunun tam tersini söylüyor.

Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Oy sayımının hala sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin sandıklardan ayrılmamasını istedi.

"Alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak..."

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

"Her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmayın"

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

Kılıçdaroğlu: Uyumayacağız, YSK'yı uyarıyorum

Cumhurbaşkanı'nın hemen ardından bir çağrı da CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız." dedi.