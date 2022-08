Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile yeni döneme yeşil ışık

Türkiye ile Suriye arasında yeni bir dönemin olup olmayacağının sorulması üzerine; Cumhurbaşkanı Erdoğan devletler arasında siyasi diyalogların kesilip atılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere dair son dakika açıklamaları yaptı.

Erdoğan, devletler arasında siyasi diyalogların kesilip atılmayacağını belirterek yeni dönemin sinyallerini verdi.

Her zaman diyaloglar olur, olmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şunu bir defa bilmemiz, kabullenmemiz gerekir.

Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz.

Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır.

Hatta bir söz var; ‘İplikle de olsa bağı koparmayın, o bağ devam etsin.

Gün olur lazım olur.’ Şimdi biz mesela bölgede Mısır’la alt düzeyde, bakanlarımız seviyesinde temaslarımızı devam ettiriyoruz.

Bu ilişkiler durup dururken olmuyor.

Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız.

Diplomasiye ne denli ihtiyacımız olduğunu bütün dünya gördü.

Biz her zaman çözümün parçası olduk.

Suriye sorununu çözmekle ilgili elimizi taşın altına biz koyduk. Hedefimiz, bölgesel barış oldu, ülkemizi bu krizin ağır tehditlerinden risklerinden korumak oldu.

Siyasette dargınlık olmaz

Yani siyasetin gereği bu. Onun için de siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın.

Mesela Mısır’la şu anda üst düzeyde, istenilen yerde değil ama biz şimdi Mısır’la da arkadaşlarla alt düzeyde yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım.

Çünkü Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil.

Suriye ile daha ileri seviyede adımlar..

Onun için de bir an önce orayla da bu barışı bizim temin etmemiz gerekiyor.

Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor.

Bu adımları atmak suretiyle, tüm bölgede yani İslam dünyasının bizim komşularımızla olan bu bölgesinde inşallah birçok oyunu biz bozarız."