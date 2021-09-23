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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Taliban’ın elindeki silahlara baktığınız zaman, bu silahlar Amerika’nın silahları. Dolayısıyla bu bedeli de ödemek durumunda kalacaktır."
- AA & Ensonhaber
- 23.09.2021 - 18:03
- Güncelleme : 23.09.2021 - 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz. Şu anda Taliban’ın elindeki silahlara baktığınız zaman, bu silahlar Amerika’nın silahları. Dolayısıyla bu bedeli de ödemek durumunda kalacaktır."
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