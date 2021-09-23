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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Taliban’ın elindeki silahlara baktığınız zaman, bu silahlar Amerika’nın silahları. Dolayısıyla bu bedeli de ödemek durumunda kalacaktır."