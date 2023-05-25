Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile Kandil birliğini bir kez daha gözler önüne serdi İstanbul'daki programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabul etmediği Kandil desteğini kanıtlayan nitelikte bir video izlettirdi.

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Uzun süredir ülke gündemini tutan seçim süreci, 3 gün sonra nihai karara bağlanacak.

Türkiye 28 Mayıs seçimine hazırlanırken siyasi isimler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Kobani Temsilcileriyle Buluşma toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Kemal Kılıçdaroğlu ile Kandil birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçilik rolüne soyunsa da arşiv gerçekleri unutturmadı.

Kandil'deki terörist ele başları ve örgütün siyasi uzantısı HDP'lilerin Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri arşiv görüntüler izlettirildi.

"Hayatın yalan"

HDP ile birliği sebebiyle yurdun büyük bir kesiminden sert tepkiler alan Kılıçdaroğlu, "terörle işimiz yok" savunmasını yapsa da inandırıcı olamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması esnasında bu videoları izletirken, "Bizim teröristlerle işimiz yok diyor hayatın yalan hayatın" ifadelerini kullandı.

"Sen pazartesi gününden sonra haline bak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında ise şu cümleleri kurdu;