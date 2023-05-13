Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler" paylaşımı Yarın sandık başına gidecek olanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Teşekkürler” mesajı geldi. Cumhurbaşkanı, “Memleketin tüm kazanımları Türkiye Yüzyılı’nda da var olsun diyenlerle 14 Mayıs’ta bir olacağız” dedi.

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Rizeli bir ailenin çocuğu…

26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu.

1965'te Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973'te ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı, üniversite öğrenimini de 1981'de mezun olduğu Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

Spora ve futbola ilgisi vardı.

Camialtı ve İETT kulüplerinde futbol oynadı ancak babası, profesyonel futbolcu olmasına izin vermedi.

Her şey mahkum eden şiirle başladı...

Siyasete ilgisi nedeniyle lise ve üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev aldı, 1976'da 22 yaşındayken Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.

1978'de aslen Siirtli olan Emine Erdoğan ile evlendi. İkisi kız, ikisi erkek, dört çocuk sahibi oldu.

12 Eylül 1980 döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı.

Refah Partisi'nin 1983'te kurulmasıyla siyasete geri döndü, 1984'te partinin Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985'te İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi oldu.

27 Mart 1994'teki yerel seçimlerde yüzde 25,19 oy oranıyla seçimi ilk sırada tamamlayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

12 Aralık 1997'de Siirt'te vatandaşlara hitap ederken okuduğu Ziya Gökalp'in "Asker duası" adlı şiiri nedeniyle yargılandı ve hapis cezasına mahkum edildi.

Oyunu artırarak kazanan lider...

Aldığı ceza nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi, 26 Mart 1999'da Pınarhisar Cezaevi'ne girdi, infaz yasası gereği 4 ay Pınarhisar Cezaevi'nde tutuklu kaldı.

14 Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurdu ve Genel Başkanı oldu.

AK Parti, 2002 genel seçimlerinde yüzde 34,6 oy oranıyla, üçte ikiye yakın Meclis çoğunluğunu alarak, tek başına iktidara geldi.

15 Mart 2003'te başbakanlık görevini Abdullah Gül'den devraldı, 59’uncu hükümeti kurdu.

Partisinin başında girdiği üç seçimde de oyunu artırmayı başardı…

AK Parti'nin 22 Temmuz 2007 genel seçimlerindeki yüzde 46,6'lık oy oranıyla 60. Hükümet'i, 12 Haziran 2011'deki genel seçimlerindeki yüzde 49,8'lik oy oranıyla 61. Hükümet'i kurdu, üç kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

10 Ağustos 2014'te birinci turu yapılan ve halkın ilk kez doğrudan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gittiği seçimlerde oyların yüzde 52'sini alarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

Türkiye, 24 Haziran 2018'de, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için ilk kez aynı gün sandık başına gitti.

Yüzde 52,38 oy aldı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

Krizler, darbeler, tehditler...

Siyasi hayatı boyunca laiklik tartışmaları, siyasette askerin rolü ve devlet içindeki vesayet odakları nedeniyle çıkan krizlerle de karşı karşıya kaldı.

Kapatma davaları, siyasi yasak derken MİT krizini yaşadı, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine maruz kaldı.

Ölümden döndü, yine de yolundan dönmedi.

Başörtüsü yasağını kaldırdı, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadet açılmasını sağladı.

Ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda mega projelere imza attı.

"Milli enerji" hamlesi kapsamında, Türkiye ilk kez yerli sondaj gemileri ile denizlerde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başlattı.

Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi, Akkuyu Nükleer Santrali'nde boru hattı projelerini hayata geçirdi.

Sağlık alanında dünyaya örnek olacak çalışmalara imza attı, bunun karşılığını milyonlarca ölüme neden olan pandemi sırasında aldı.

Dünya 5'ten büyüktür...

Türk savunma sanayisinde, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu ürünlerdeki yerlilik oranının artırılması, muharebe ortamına hazırlanılması amacıyla çalışmaları başlattı, Türkiye’yi ithal eden değil, artık ihraç eden bir ülke haline getirdi.

Onun döneminde savunma sanayisi ürünlerinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarıldı.

Yerli ve milli uçaklar, İHA ve SİHA'lar, füzeler, hava savunma sistemleri, helikopterler, savaş gemileri üretilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

"Dünya 5'ten büyüktür" ifadesi ile adını eşsiz liderlerin yanına yazdırdı.

Zaman zaman çıkışlarıyla dünya gündeminin ön sıralarında da yer aldı.

İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "one minute" çıkışı, siyasi hayatının önemli anlarından biri oldu.

Azerbaycan'a Karabağ için destek verdi, zaferde kilit rol oynadı.

Rusya ile Ukrayna arasında 20 Şubat 2022'de başlayan savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba sarf etti, aracı oldu, her iki ülke lideriyle de görüşebilen tek lider olarak ön plana çıktı.

"Teşekkürler milletim"

Terörle mücadelede, terörü kaynağında yok etmek ve savunma yapmak yerine taarruzu merkeze koydu.

Bu kapsamda başkomutan olarak Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye karşı sınır ötesi operasyonlar düzenlenmesi talimatını verdi.

Operasyonların zamanlamasına yönelik sorulara verdiği, "Bir gece ansızın gelebiliriz" yanıtı hafızalara kazındı.

O Türkiye Cumhuriyeti’nin 21 yıllık lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Yarın bir kez daha milletinin karşısına çıkacak ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için onların onayını bekleyecek.

Her sözünde “Sizinle var olduk” diyen Erdoğan, bu kez ülkenin tüm kazanımlar için milletine teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı “Memleketin tüm kazanımları Türkiye Yüzyılı’nda da var olsun diyenlerle 14 Mayıs’ta bir olacağız” diyerek, sandığı işaret etti.