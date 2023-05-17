Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilat üyelerine ikinci tur talimatı AK Parti il başkanları, milletvekilleri, milletvekili adayları ve belediye başkanlarını online toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimatlarını sıraladı, ikinci tur için rehavet uyarısı yaptı. Erdoğan, "Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek" dedi.

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Cumhur İttifakı, geçtiğimiz pazar günü yapılan tarihi seçimi önde tamamladı.

Seçim ikinci tura kalsa da AK Partili isimler, 11'inci zaferde büyük rol oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; il başkanları, milletvekilleri, milletvekili adayları ve belediye başkanlarını online topladı, hem teşekkür etti hem de ikinci tur için talimatlarını verdi.

"Demokrasi şölenini taçlandıracağız"

Rehavet uyarısı yapan Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"İl başkanlarımızı ve yönetimlerini, ilçe başkanlarımızı ve yönetimlerini, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs'ta göstererek bu demokrasi şölenini taçlandıracağız. Seçim koordinasyon merkezlerimiz, Cumhur İttifakı ortaklarımızın da katkılarıyla çalışmalarını hiç ara vermeden yürütecektir.

"En küçük rehavete kapılmayın"

Gerek teşkilatlarımızın programlarıyla, gerek milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın kendi müstakil programlarıyla sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun, 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir.

"Sandıkların üzerine çökebilirler"

Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek, karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Terör örgütleriyle yata kalka, onların da yöntemlerini siyasette de uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Ülkemizdeki huzur, güven ve istikrarı bir türlü bozamadıkları için kendilerini yiyip bitiriyorlar. İşte bakın, seçimin hemen ardından 5 şehit... Bunlar bizi ciddi manada üzüyor.

"28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaksınız"

Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerine oynanan oyunu bozacağız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Her biriniz kendi ilinizde kati zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacak, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vereceksiniz. Pazar günü 16. ve 17. seçimde de açık ara birinci çıkararak zirveye taşıdınız. 18. seçimimizde bizi açık ara birinci çıkaracağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum."