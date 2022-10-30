Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG için yeni renk talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeşil renginin de üretilmesini istedi.

Türkiye'nin 60 yıllık hasreti sona erdi.

Yerli ve milli otomobil TOGG'un seri şekilde üretileceği fabrika faaliyete başladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açtı.

Cumhurbaşkanı'nın banttan inen ilk aracın direksiyonuna geçtiği törende TOGG'un 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda satışa çıkacağı açıklandı.

"Yeşil rengi de olsun Gürcan"

2 yeni modelin daha aileye katılacağı bilgisinin paylaşıldığı törenden sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir isteğini paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi. Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

Cumhurbaşkanı da TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'a hitaben "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan" ifadelerini kullandı.

Böylece TOGG'un renk serisine yeşil de eklenmiş oldu.