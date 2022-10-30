Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
390.376
0.76%
BTXN Coin
10.64
-0.09%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG için yeni renk talebi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG için yeni renk talebi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeşil renginin de üretilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin 60 yıllık hasreti sona erdi.

    Yerli ve milli otomobil TOGG'un seri şekilde üretileceği fabrika faaliyete başladı.

    Bursa'nın Gemlik ilçesindeki  fabrikayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açtı.

    Cumhurbaşkanı'nın banttan inen ilk aracın direksiyonuna geçtiği törende TOGG'un 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda satışa çıkacağı açıklandı.

    "Yeşil rengi de olsun Gürcan"

    2 yeni modelin daha aileye katılacağı bilgisinin paylaşıldığı törenden sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir isteğini paylaştı.

    Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi. Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

    Cumhurbaşkanı da TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'a hitaben "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan" ifadelerini kullandı.

    Böylece TOGG'un renk serisine yeşil de eklenmiş oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan TOGG için yeni renk talebi #1


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un ilk siparişini verdi
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un ilk siparişini verdi

    Su altında Türk bayrağı açtılar
    Yaşam

    Su altında Türk bayrağı açtılar

    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın
    Advertorial

    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın

    Görüş Bildir