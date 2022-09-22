Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ'de indirim müjdesi

TOKİ borcu olanlara indirim müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerie katıldığı ABD porogramından döndü.

Erdoğan her yurt dışı gezisinde olduğu gibi dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündeme ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

13 Eylül'de başlayan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, büyük bir ilgi görürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ'den ev alarak borcu devam edenler için indirim kampanyası hazırladıklarını söylemiş ve bugünü işaret etmişti.

TOKİ borcu olanlara yüzde 25 indirim

Erdoğan, uçakta bu konuya da değindi.

Cumurbaşkanı, borcunu kapatamayanlar için indirim müjdesini verdi.

Erdoğan, "Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek" dedi.