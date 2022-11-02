Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilere yönelik yeni destekleri açıklarken üretici ve tüketiciyi birleştirecek 1000 Ko-Bakkal projesini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldı.

Birçok gündem başlığı hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, çiftçilere de yeni müjdeler verdi.

Destek ödemelerini erkene çektiklerini belirten Cumhurbaşkanı, üretici ile tüketicileri birleştirecek Ko-Bakkal projesini duyurdu.

"Ödemeleri bu yıl yapacağız"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çiftçilerimzie yaptığımız destekleme sistemini değiştirdik. Ödemeleri öne çekiyoruz. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı dönemine ait mazot ve gübre desteklerini 2023 mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız.

Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle, çiftçilerimiz ekim dönemlerinde girdi maliyetlerinin altında zorlanmadan üretim yapabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üreticilere yeni müjdeler VİDEO

"Tarımsal destek bütçesi 30 kart arttı"

Ayrıca mazot desteğini ürün bazında yüzde 130 ile yüzde 395, gübre desteğini yüzde 130 ile yüzde 163, sertifikalı tohum kullanma desteğini yüzde 50 ile yüzde 150 arasında değişen oranlarda artırdık. Bunları her zeminde anlatacaksınız.

Buzağı başına veilen temel desteği 370 liradan 500 liraya yükselttik.

Tarımsal destek bütçemizi 2002'deki 1,8 milyar liradan 30 kat artışla 34 milyar liraya çıkardık.





"Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"



Geleneksel bitkisel üretimi destekleme amacı ile verilen 0 faizli yatırım ve işletme kredisinin üst limitini yüzde 100 artışla 200 bin liraya yükselttik. Bu kredinin yarısı mazot ve gübre alımında kullanılabilecek, üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmaya yönelik dijital dönüşüm hamlelerimize de devam ediyoruz.

Ekim başından itibaren üreticilerimiz desteklemeler için başvurularını elektronik devlet üzerinden yapabiliyor. Ekim başından bugüne toplam 400 binin üzerinden çiftçimiz çiftçi kayıt belgesini oluşturdu.

Geçmişte olduğu gibi çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Milletimize temel ihtiyaçlarını ulaştıran perakende piyasasındaki dengesizlikleri düzeltmek için kurduğumuz Kooperatif marketlerimiz üretici ile tüketiciyi buluşturuyor. Şimdilik 1335 olan market sayısını en kısa sürede 2000'in üzerine çıkaracağız.

6 şehirde Ko-Bakkal açılıyor

Ayrıca 6 şehirde 250 noktada Ko-Bakkal projemizle temel tüketim maddelerini bakkal formatında ulaştırmayı planlıyoruz.

Büyüklükleri 75 ile 150 metrekare arasında olacak sayılarını da 1000'e çıkaracağımız bakkallar bu alanda faaliyet gösteren vatandaşlarımız tarafından işletilecek.

Şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."