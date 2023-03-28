Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortağı Fatih Erbakan'ı bugün saat 16.00'da ziyaret edecek.

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2023 seçim arifesinde siyasi arenada hararet arttı.

Partiler seçim çalışmalarını sürdürürken, Cumhur İttifakı genişledi.

İttifaka sonradan dahil olan Yeniden Refah Partisi, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla ses getirdi.

Cumhur İttifakı'na dahil olması beklenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir basın açıklaması yaparak, yola hiçbir ittifaka dahil olmadan devam edeceklerini açıklamıştı.

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı, Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokollerini sunacağı gün bir sürpriz yaşandı.

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacağını açıkladı.

Böylece Cumhur İttifakı 4 partiye çıktı...

Yaşanan süreç geniş çaplı tartışmalara neden olurken, ittifak ortakları hakkında bir gelişme daha duyuruldu.

Erdoğan'dan Erbakan'a ziyaret

Edinilen bir son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatih Erbakan'ın görüşmesi saat 16.00'da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.