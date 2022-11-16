G20 Zirvesi'ne katılan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan ile ilgili son gelişmelere değinen Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Endonezya'da, temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Değerlendirmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerileme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' söylemini üstüne basa basa yenileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalara yapılan silah sevkiyatlarının Yunanistan'a hiçbir fayda sağlamayacağını söyledi.

Yunanistan'a 'komşuluk hukukunu bil' çağrısı yapan Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

"Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz kelamı kibarını asla geriye götürmez. O benim için bir kelamı kibardır. Dolayısı ile bir gece ansızın yine gidebiliriz.

"Komşu, komşuluk hukukunu bil"

Yunanistan'da 2-3 isim var ki rahat durmuyor. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada diyoruz ki; komşu, komşuluk hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma. Türkiye nerede, sen nerede... Buna dikkat et...

"Bu iş kürek değil, yürek işidir"

İstediğin kadar adaları doldur. Bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var. Onun için de yerini yurdunu iyi bileceksin. Bunu zaten geçmişini bir okursa, tarihini incelerse iyi görecektir... Gelen uçaklar, silahlar, şunlar, bunlar kâr etmez. Bu iş kürek değil, yürek işidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan mesajı: Bizimle fazla dalaşma VİDEO

