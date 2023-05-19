Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yurt dışı seçmenine mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'deki seçimler için oy kullananlara seslendi. Erdoğan, "Demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs günü sandığa gitti.

Cumhur İttifakı'nın önde bitirdiği seçim ikinci tura kaldı.

28 Mayıs günü, 60 milyona yakın seçmen son kararını verecek.

İkinci turda, yurt dışından gelecek oylar da önemli...

İlk turda 72 ülke, 151 temsilcilikteki 5 bin 114 sandığa giden 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de önemli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir mesajla yurt dışında yaşayan seçmene seslendi.

"Sandıklara mutlaka gidilmeli" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz"

Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz. Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz.

"Önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var"

Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var.

"Demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum"