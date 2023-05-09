Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aydın'da 55 bin vatandaş karşıladı 14 Mayıs seçimi öncesi mitinglerine hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ege Bölgesi'ne giderek Aydınlılarla buluştu. Cumhurbaşkanı, alanda 55 bin vatandaşın olduğunu belirterek, muhalefetin gerçekleştirdiği mitingdeki katılımı da açıkladı.

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Seçim çalışmalarında vites arttı.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine 5 gün kalırken, Cumhurbaşkanı adayları da saha çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi Büyük İstanbul Mitingi ile bir kez daha tarih yazdı.

Coşkulu bir katılımın olduğu mitingde, toplam 1 milyon 700 bin vatandaş alana geldi.

İstanbul'un dört bir yanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için harekete geçen vatandaşlar, 14 Mayıs'a adeta mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ege Bölgesi'nde

Büyük mitingin ardından Erdoğan çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Bugün ise miting heyecanı Aydın'da yaşandı.

Efeler ilçesindeki kent meydanında gerçekleşen program için binlerce vatandaş sabahın erken saatinde alana akın etti.

55 bin Aydınlıya hitap etti

Pankartlarla süslenen meydanda sloganlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da coşkulu bir kalabalığa hitap etti.

Konuşmaları sırasında katılım sayısını açıklayan Erdoğan, "Bugün alana gelen ne kadar diye sordum, resmi rakamı aldım. Şu an itibari ile alana giriş 55 bin." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin mitingindeki rakamları açıkladı

Ardından muhalefetin kentteki mitingine katılım oranını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP 27 bin, Akşener 5 bin 500, HDP bin 700. Bu neyin işaretini veriyor? Pazar günü inşallah sandıklar farklı olarak patlayacak."