Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘10 büyükelçisi’ açıklaması Avrupa basınında

Osman Kavala’nın tutuklu kalmasına tepki gösteren ülkelerin 10 büyükelçisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'istenmeyen adam' ilan edilmesi Avrupa’da büyük yankı uyandırdı.

Gezi Parkı olayları, FETÖ 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, önceki gün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki toplu açılış töreninde o büyükelçilerle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini söyledi.

AVRUPA MEDYASI ERDOĞAN’I KONUŞTU

Erdoğan'ın 10 ülke büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etmesi Avrupa'da da yankı uyandırdı.

Avrupa medyası olayı önemli bir gelişme olarak duyururken; İsveç ve Norveç’in yetkilileri Türkiye büyükelçilerinin ülkeyi terk etmesi yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini bildirdi.

Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, “Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek bir şey yapmadı.” dedi.

“HASSAS OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Almanya Dışişleri Bakanı ise diğer 9 ülke yetkilileriyle yoğun görüş alışverişi içinde olduklarını söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Büyükelçi Danny Annan'ın Türkiye'yi terk etmesi yönünde kendilerine ulaşan resmi bir bilgi olmadığı belirtildi.

Açıklamada “İlkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz.” denildi.

KATİ PARİ, AB’DEN DESTEK İSTEDİ

Kanada Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'den büyükelçilerin sınır dışı edilmeleri konusunda net bir açıklama beklediklerini duyurdu.

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü ve Hollandalı parlamenter Kati Piri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen büyükelçilere destek verdi.

Kati Pari, Ankara'nın AİHM kararlarını uygulaması gerektiğini söyleyerek tüm AB'nin, 'istenmeyen kişi' ilan edilen büyükelçilere destek olması gerektiğini dile getirdi.

‘OLAĞAN DIŞI BİR TEPKİ’

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında “10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi, Türk hükümetinin otoriter yöneliminin bir işareti. Yılmayacağız.” dedi.

İsveç'te yayımlanan Hallandsposten gazetesine konuşan Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Paul Levin, Türk hükümetinin olağan dışı bir tepkide bulunduğunu öne sürerek, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskı altında olduğuna işaret ettiği yorumunu yaptı.