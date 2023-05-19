Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs mesajı: Bir asır önceki ruhla Türkiye yüzyılını inşaa ediyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz." ifadeleriyle Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gidişinin üzerinden 104 yıl geçti...

Atatürk kendisini adadığı gençlere bugünü armağan etti.

Bu tarihi 1919'dan itibaren yurdun her noktasında büyük heyecanla kutlanılıyor.

Ülkenin her köşesinde heyecanlı kutlamalar devam ederken bir diğer yandan da gençlerin bayramı mesajlarla kutlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda gençlerle bir mesaj paylaştı.

"Tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin 19 Mayıs Bayramını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

Bugün Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıldönümünün sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi, ecdadın imkansızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolüdür.



19 Mayıs, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür.



Ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir.

"Ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz"

Bu anlayışla, bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz.



Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkanı ve fırsatı veriyoruz.



Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkânları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz.

"Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum"