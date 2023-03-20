Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylık için yarın 15.00'te YSK'ya başvuru yapacak.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

Merakla beklenen 2023 seçimleri yaklaşırken, siyasi arenada hararet arttı.

İttifaklar seçim öncesi son düzlükte çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları ise dün itibarıyla başladı.

Adaylar birer birer YSK'da başvuru yapmaya gitti.

Cumhurbaşkanı, yarın başvuru yapacak

Edinilen son dakika bilgisine göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman başvuru yapacağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te YSK'da başvuru yapacak.

Pusulada 5 isim

Gelişmeler devam ederken pusulada yer alacak 5 isim de belirlendi.

Son haliyle pusula yer alacak isimler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek olarak açıklandı.