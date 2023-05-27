Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Arkadaşı Kandil olana benim milletim destek verir mi' sözleri yeniden gündemde 28 Mayıs seçimlerine saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenler, #banasenlazımsın etiketi ile yeni bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda, Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi yer aldı.

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14 Mayıs seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlar, Türkiye'yi bir kez daha sandığa götürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.

Ancak adayın belirlenmesi için yüzde 50+1 oy oranına ulaşan olmadı.

Ardından gözler 28 Mayıs'a çevrildi.

Yeniden hummalı hazırlıkların yapıldığı ve heyecanın arttığı seçime saatler kaldı.

Böylelikle yarın sandığa gidecek olan milyonlarca vatandaş, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek.

Bu süreçte sahada olduğu kadar sosyal medyada da çalışmalar yapıldı.

Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül verenler tarafından hazırlanan videolar ise büyük yankı uyandırdı.

'#BanaSenLazımsın' sloganı ile çok sayıda video paylaşıldı. Bu videolar ise adeta çığır açarak sosyal medyayı salladı.

Paylaşılan son videoda, Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğini almasının ardından Kandil'den gelen oy çağrılarına dikkat çekildi.

"Öyle kuru kuru helalleşme olmaz"

Söz konusu video ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi" sözleri ile paylaşıldı.

Öte yandan muhalefet liderinin özerklik açıklamalarına da yer verilen videoda, helalleşme çağrısına dikkat çekildi.

Ardından terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın "Öyle kuru kuru helalleşme olmaz" sözleri de yer aldı.

Paylaşılan yeni video kısa sürede büyük beğeni alırken, Kılıçdaroğlu'na tepkileri de beraberinde getirdi.