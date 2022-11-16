Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısına gazeteciler yoğun katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde gazetecilerin yoğun olarak katıldığı toplantılardan biri oldu.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin uluslararası gündeme dair sorularını yanıtladı.

Toplantı öncesi güvenlik kontrolünden geçirilen gazeteciler, salon önünde kuyruk oluşturdu.

"Herhalde bitirmeye niyetiniz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 37 dakika süren basın toplantısında art arda gelen sorular üzerine, gazetecilere yönelik olarak, "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısına gazetecilerden yoğun ilgi VİDEO

2 bini aşkın gazeteci takip etti

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, basın mensupları tarafından, Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde oluşturulan "Medya Merkezi"nden takip edildi.

Zirve için akredite olan 450 medya kuruluşundan 2 bin 346 basın mensubu, günlük Kovid-19 testi vererek "Medya Merkezi'ne alındı.

AA'nın haberine göre, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu merkezin içinde ve dışında kurulan dev ekranlardan, liderlerin programları izlendi.