Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocuğun annesiyle samimi diyaloğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocuklardan birinin annesiyle telefonda görüntülü görüştüğü anları "Samimiyet" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Büyük sevinç yaşayan çocukların arasında depremzedeler de yer aldı.

Her biriyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileleriyle de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Samimiyet"

O anları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun'un videoya, "samimiyet" notunu ekledi.

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yağmur isimli öğrencinin annesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği görüldü.

"Daha ne olacak annesi"

Ardından depremzede çocuğun annesine, "Benim Yağmur'umun dersleri nasıl?" sorusunu yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah çok iyi. Sayısal zekası var ama depremden dolayı biraz geriledi." cevabını alan Erdoğan, "Tövbe, tövbe, gerilemez. Yağmur gümbür gümbür yağıyor." sözleriyle yanıt vererek Yağmur'un ellerini öptü.

Not ortalamasını sorduğu Yağmur'dan 98 yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha ne olacak annesi." dedi.

Yağmur'un annesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenlik yaptığını söylemesi ve sevgilerini iletmesi üzerine Erdoğan, teşekkür etti.