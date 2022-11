Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 dönüşü açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'daki G20 Zirvesi dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katıldıktan sonra dün yurda döndü.

Cumurbaşkanı dönüş yolunda hem gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu hem de soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı'na İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmeler de soruldu.

Erdoğan'a "İstiklal Caddesinde hain terör saldırısı gerçekleşti ve bu hepimizi derinden etkiledi. Daha önceki saldırılarda olduğu gibi, yine CHP başta olmak üzere muhalefet partileri, terör örgütünü kınamak, lanetlemek yerine 'hükümete yarıyor' düşüncesiyle bir anlamda devleti suçlayan bir tutum sergiledi. Bazı basın kuruluşlarından da benzer yaklaşımlar söz konusu oldu. Bu konudaki görüşleriniz nedir?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan, o gün saldırıyla ilgili bütün gelişmeleri yakından takip ettiklerini, 81 yaralı bilgisi geldiğini, ölümler noktasında çok endişelendiklerini söyledi.

"5 kişi hala yoğun bakımda"

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Erdoğan, "Rabb'im her birine rahmet eylesin. Şu anda 5 vatandaşımız hala yoğun bakımda. Yaralıların sayısı 25'e indi, diğerleri taburcu edilmiş vaziyette." dedi.

"Biz, bu muhalefete yabancı değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu bütün samimiyetimle, açık sözlü olarak söylemem gerekir, bütün bunlara rağmen muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir.

Biz, bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık.





"Korku senaryosunun bir parçası"

"İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı 'seçim yaklaştıkça yapılabileceği konuşulan provokasyonlardan biri' olarak ifade edenler var. Siz bu saldırıyı seçimle ilişkilendiriyor musunuz? Bu tür saldırıların olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Bir defa şunu peşinen söyleyeyim, biz, hiçbir provokasyona Allah'ın izniyle pabuç bırakmayız. Gereği neyse bunun gereğini yaparız ve yapacağız. 'Bu saldırı, yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır' gibi bir ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası." yanıtını verdi.

"Seçime yönelik herkes heybesinde ne varsa ortaya koyacak"

"Ama benim milletimin, benim vatandaşımın feraseti çok yüksektir. Hiçbir zaman bu oyunlara gelmez." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçime yönelik herkes zaten heybesinde ne varsa ortaya koyacak. Biz de koyacağız. Benim milletim de o yüksek ferasetiyle sandıklarda bunlara gereken cevabı verecektir. Terörün dini, dili, ırkı yok. İşte orada 15 yaşındaki bir yavrumuz da şehit oldu. 3-4 yaşlarında bir yavrumuz da yaralandı. Dünya güzeli bir yavru.

Süleyman Bey'le konuştuk, tıbbi müdahaleler noktasında ne gerekiyorsa bütün hepsini yapacağız. İnşallah onların tedavisini de o şekilde sürdüreceğiz, yapacağız. Vefat eden kardeşlerimizin definleri yapıldı. Rabb'im makamlarını ali eylesin. Şu anda 25 kadar yaralımız var. Bunların içinde 5 tane yoğun bakımda olan var. Bunların tedavilerini de süratle yaptırıp inşallah onları da taburcu ederiz."





"Fransa ile görüşmeler iyi oldu"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile G20 Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme hatırlatılarak, Macron'un zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Afrika'da özellikle emperyal tavırlar sergilediği emperyalist olduğu" yönündeki iddialarının gündeme gelip gelmediği sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her konuyu, her yerde gündeme getirmek o konunun ciddiyetini ortadan kaldırır. Ben ona sadece dedim ki 'Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce de konuştuk. Sen dedin ki 'Hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz.' 'Yok, yok anlaşıyoruz, bugün burada gayet iyi görüşmelerimiz oldu.' dedi. 'Bundan sonra da bu böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim.' dedim. Bu konularla ilgili olarak da yine aynı durumu koruduk. Ancak biliyorsunuz bizim Fransa ile en önemli konulardan bir tanesi SAMP-T meselesi. Bu konuyla ilgili İtalya Başbakanı ile yaptığımız görüşmede dedi ki 'Teknik bazı sorunlar kaldı, bunları da çözmek suretiyle üçlü olarak Fransa-İtalya-Türkiye SAMP-T meselesini de kısa zamanda çözelim.' İtalya Başbakanı ile ilk görüşmemizdi ama çok ciddi, kararlı bir görüşme yaptık. Özellikle de savunma sanayisine yönelik yaptığımız görüşme iyi oldu. Bunun yanında enerji ile ilgili yaptığımız görüşme iyi oldu. Libya konusunda iyi bir görüşme yaptık. Göçle ilgili iyi bir görüşmemiz oldu. 'Bu konularla ilgili kısa zamanda sizleri Türkiye'ye bekliyoruz. Türkiye'de bu konuları ilgili arkadaşlarımızla beraber de ele alarak sürdürelim.' dedik. O da not etti."





"Enerjide birilerine muhtaç değiliz"

Endonezya ziyareti öncesi, "Türkiye'nin yaşanmakta olan enerji krizinin çözümü bakımında da anahtar konumda olduğunu hatırlatacağım." açıklaması ve enerji üssü kurulumuna ilişkin gelecek günlerde somut bir adım atılıp atılmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Enerji konusunda Türkiye olarak şu an itibarıyla iyi bir konumdayız diyebilirim. Birilerine muhtaç değiliz. Hele hele Akkuyu olayı şurada 2-3 sene içinde bittiği anda, oradan da çok ciddi bir kapasiteyi elde etmiş olacağız. Ardından ben yine Sayın Putin'le Sinop'u da görüşmüştüm. Orada da inşallah dört türbin inşa edeceğiz ve Akkuyu kadar -belki daha fazla- oradan da elde edeceğiz. Bunları da elde ettiğimiz andan itibaren Türkiye'nin zaten enerjiyle ilgili bir sorunu kalmayacak. Çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Ve biz, enerji ihracına da rahatlıkla başlayabiliriz."

Bu arada Türkiye'ye "Sizi enerji noktasında da destekleyebiliriz" diyen ülkelerin de bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Bu konuda onlarla da bu ilişkilerimizi devam ettireceğiz. İnşallah gerekirse oralardan da kendimiz için olmaktan öte alıp ihracını yapma, yani SWAP diyebileceğimiz bir süreci de başlatma şansımız ayrıca var. İsim vermeyeyim, onu gidip görüşüp, karara bağladıktan sonra açıklarız." dedi.

"Sözünü esirgemeyen bir kadın"

Zirvede, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi hatırlatılarak, "Meloni'nin seçim öncesi konuşmaları ile sizin çizdiğiniz olumlu görüşmede, koalisyon ortağı Berlusconi'nin etkisi var mı; Türkiye'nin önemini bilen isimlerden birisi olarak? Avrupa Birliğini sarsabilecek kadar Brüksel'den yetkileri geri almak isteyen bir duruşundan bahsediliyordu. Siz nasıl bir izlenim aldınız kendisiyle görüşmede?" sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gerçekten Berlusconi'yle ve aynı zamanda Berlusconi'nin mesai arkadaşlarıyla seçim kampanyasında ciddi bir dayanışması oldu. Sözünü esirgemeyen bir hanımefendi. Türkiye ile olan münasebetlerini dört başlıkta öne çıkarmayı özellikle ifade etti. Bu başlıklardan biri 'enerji konusunda dayanışmayı artırabiliriz.' Biliyorsunuz ENI onların en önemli enerji şirketi. Göç konusu onların da bizim gibi sıkıntıda olduğu bir konu. Bunun dışında 'savunma sanayine yönelik ilişkileri bundan sonra daha da artırabiliriz?' dediler. Bunun üzerinde durabiliriz özellikle. Savunma sanayisi ile ilgili tabii SAMP-T konusu önem arz ediyor. İtalya ile Avrupa Birliği'nde gelecek destek de önem arz eden konuların içerisinde. 'İtalya'da biz şu anda iyi geldik, sayısal olarak iyi bir konumdayız.' dedi. Bu noktada da Avrupa'da dayanışma içerisinde olacağımız bir ülke. Uzun zamandır İtalya ile münasebetlerde bir zayıflama vardı. Bunu yeniden bir canlandırma konumuna gelebiliriz. Bu konuda mutabakatımızı orada karşılıklı olarak yineledik ve İtalya ile adımlarımızı da bu şekilde inşallah atacağız."





"Siyasette ebedi dargınlık olmaz"

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirdiği hatırlatılarak, "Siz, 'Vakti, saati geldiğinde Esad'la da görüşebiliriz.' demiştiniz. Bu açıklamanızın ardından Rusya, 'Böyle bir görüşme olursa, ev sahipliği biz yapabiliriz.' demişti. Bu iki ülke ile ilgili son gelişmeler ne durumda?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz." cevabını verdi.

Ahmet Kaya'nın kabrinin nakli

Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç ve sanatçı Ahmet Kaya'nın vefat yıldönümü olduğu ve haklarındaki düşüncesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Tabii Sezai Karakoç zaten sürekli olarak şiirlerini okuduğumuz, terennüm ettiğimiz bir üstadımız. Ahmet Kaya da ben cezaevine girerken Yedikule'de Kazlıçeşme'de yapılan programa gelmişti. Bu anlamlı günümüzde onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar hakikaten unutulmazdı. Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor 'niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum. Normal zamanda 'Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa'da seveni olmaz."