Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gecikmeli Sivas buluşması: 100 bin kişi katıldı 14 Mayıs seçimi öncesinde rahatsızlığı nedeniyle mitinge katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçikmeli de olsa Sivaslılarla buluştu. Erdoğan, programa 100 bin kişinin katıldığını söyledi.

ensonhaber.com

28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine 5 gün kaldı.

Programına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sivas'a geldi.

14 Mayıs seçimi öncesi programında yer alan Sivas mitingine yoğun programı nedeniyle kısa bir rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamamıştı.

"Yol boyundakilerle birlikte 100 bin kişi"

Erdoğan bu gecikmeli buluşmada coşku ile karşılandı.

Yaşadığı rahatsızlığı hatırlatan Erdoğan, "Şu anda Emniyet'ten aldığım sayıyı açıklıyorum. Sivas'ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Yol boyundakilerle birlikte 100 bin kişi. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Zaten Cumhur İttifakı 5'in 4'ünü aldı. 5'te 5 yapabilirdik ama önemli olan pazar günü. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz." diye konuştu.

"Pazar günü bunlara tam bir Osmanlı tokadı yakışır"

Erdoğan'ın coşkulu kalabalığa hitabından satır başları şöyle;

"Ama önemli değil, önemli olan Pazar. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz. Bizleri 4 yıllık hasretin ardından kucaklaştıran Rabbime hamdolsun. Bu masanın etrafında olanlardan bir Sivaslı vardı değil mi? Biz hızlı tren dediğimizde 'ne gerek var' diyordu. Ne yazık ki Bay Bay Kemal'in takdimini de o yaptı.

Pazar günü bunlara tam bir Osmanlı tokadı yakışır. Hızlı tren hattımızı 1 ay boyunca ücretsiz yaptık. Sivaslı kardeşlerimiz artık hızlı trenle Ankara'ya 2 saatte gidiyor. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün yüksek hızlı trenin konforunu yaşıyor.

"Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum"

Laf ola beri gele değil, icraat icraat! Bay Kemal bu işler lafla olmuyor. Erzincanlı ve Tokatlı vatandaşlarımız da hızlı trenin faydasını görecek. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Yerköy istasyonumuzdan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Bu hattı Erzincan, Erzurum, Kars'a kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız.

Demir ipek yolu olarak ifade edilen bu hatla bölgemizde dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Tüm bunları CHP Genel Başkanı gibi can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil; Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız.

Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, Türkiye'yi doğu batı arasında bir enerji merkezi yaptıysak. Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım, altyapımızı da geliştireceğiz. İnşallah bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ'ı yok ayan CHP genel başkanına rağmen başaracağız.

Dün Türk Cumhuriyetleriyle işbirliğinin geliştirilmesini savunan Sinan Oğan Bey'in, ikinci turda şahsımızı desteklemesi bunun son örneğidir. Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten birlikteyiz.

"Bunu yapanların insanlıkla alakası olamaz"

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamı. Mertlik, dürüstlük, kadirşinaslık timsali bir şahsiyetti. Gerektiğinde dünyaya tek başına meydan okuyabilen bir duruş sahibiydi. Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam, sözüyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmişti. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diliyorum.

Onun Türkiye'ye, Türk demokrasisine ve milli iradenin bu topraklarda kök salmasına yaptığı katkıları asla unutmayacağız. Sivas'ın büyük Türkiye'nin inşasına öncülük ettiğini görüyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha kendine yakışanı yaptı. Tercihinin Cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı seçiminde de yüzde 70'e yakın oranda Sivaslı kardeşlerimiz bize büyük teveccüh gösterdi. Sandıkta tecelli eden iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza da asla Bay Bay Kemal gibi asla hor bakmayız.

Oy vermeyenlerin insanımıza cahil, bidon kafalı demenin bizim kitabımızda yeri yoktur. Sırf istedikleri sonuç sandıktan çıkmadığı için 'Milletin karnı Togg'muş' diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne ne insanlığa yakışır. Depremzedelere hakareti dibin dibi olarak görüyoruz.

Bunu yapanların insanlıkla alakası olamaz. Milletimize ve depremzedelerimize yapılanlar CHP genel başkanı ve yoldaşlarının yüzüne kara bir leke olarak yapışmıştır. Çıkıp özür dilemek yerine bu rezillikleri ısrarla görmezden gelmişlerdir.

"Sivaslı kardeşlerimin İstanbul'daki potansiyelini iyi bilirim"

Bunların her biri CHP Genel Başkanının alnındaki utanç lekesini giderek daha belirgin hale getirmiştir. Milletimiz bu zihniyeti 14 Mayıs 1950 tarihinde sandığa gömmüştür. Milletimiz bu zihniyetin oradan çıkmasına 73 yıl izin vermei. İnşallah 28 Mayıs bu çirkin dil ve siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır.

Kılıçdaroğlu başladığı kaset kumpasıyla Gandi Kemal yolculuğunu Nazi Kemal olarak bitirecektir. Allah'ın izniyle milletin şamarını bir kez daha yemekten kendilerini kurtaramayacaklardır. Sivas sadece Sivas'ta değil, İstanbul'da Sivas'ın potansiyeli nedir? İlk üçün içerisindedir. Böyle yoğun bir nüfusa sahip. İstanbul'da doğmuş, büyümüş, İstanbul'da 4,5 yıldır belediye başkanlığı yapmış kardeşiniz olarak Sivaslı kardeşlerimin İstanbul'daki potansiyelini iyi bilirim.

Siz aynı zamanda İstanbul'da da oy kullanacaksınız. İstanbul'daki tüm Sivaslı hemşehri, akrabalarınıza telefon diplomasisiyle onları da harekete geçireceksiniz. 28 Mayıs'la birlikte inşallah Türkiye'nin önünde yepyeni kapılar açılacak.

Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaştırma, emniyet, sanayi, tarım, turizm, sporda önemli adımlar atacağız. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözüne mutlaka bağlı olacağız.

"Bu bebecan falan yanımızda emekliyorlardı"

Bunların İstanbul'daki belediye başkanının halini görüyorsunuz. Rezalet. Ankara'daki belediye başkanını halini görüyorsunuz. Rezalet. İzmir hepten rezalet. Ama biz 21 yıl Türkiye'de bir şeyi ispatladık. Şimdi ben sayın Putin'le iyi görüşüyorum diye Bay Bay Kemal rahatsız olmuş. Diyor ki, 'Batı'nın talimatına uyarım, Putin'le ilişkilerde yaptırımı uygularım'.

Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun. Bay Bay Kemal, sen git yat! Siyaset böyle yapılmaz. Amerika, Rusya, Batı'nın tüm ülkeleriyle böyle olduğu için 21 yıldır Türkiye'yi dünyada Türkiye yaptık. Milletimiz müsterih olsun. Her sorunun farkındayız. Başbakan iken faizi 4.6'ya indirdim.

Bu bebecan falan yanımızda emekliyorlardı. 6 sıfırı paradan attık. O zaman bebecan diyordu ki '6 sıfırı atarsak halimiz ne olur' diyordu. 'Hiçbir şey olmaz, sen yoluna devam et' dedik. 21 yıl içerisinde bunları bütün engellemelere rağmen yaptık. Enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, bunu yine biz yaparız. Kimse endişe etmesin ve yapacağız.

"Gençlerimizin kıvrak zeka ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar"

Terör elebaşıları videolarla CHP'ye destek verdi. Şimdi bunlar çıkmışlar gençlerimizin kıvrak zeka ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Bu teröristler desteği açıkça ilan ettiler. Elbette bunların babalarının hayrına yapmadılar. Van'da 'kana kan intikam' dediler.

Bu naraları atarken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Milletin gözlerinden kaçırdıkları tüm reziller tek tek ortaya saçılmıştır. Bölücü ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Eteklerine yapıştıkları emperyalistlerden aldığı cesaretle terör örgütlerine dağıttıkları mavi boncuklar da işe yaramayacaklardır.