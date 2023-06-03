Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine muhalefet liderleri katılmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 devlet başkanı ve birçok yabancı temsilcinin katıldığı göreve başlama törenine muhalif parti liderlerinden kimsenin katılmaması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türkiye yeni bir döneme girdi.

İktidarın Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığı dönem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle başladı.

Yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp özel defteri imzaladı.

Erdoğan daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde düzenlenen Göreve Başlama Törenine katıldı.

21 devlet başkanının, yüzlerce yabancı ülke temsilcisinin katıldığı görkemli tören salonuna gelen Erdoğan, liderleri tek tek selamladı.

Muhalefetten kimse törene katılmadı

Toplumun ve dünyanın birçok kesiminden yüzlerce ismin katıldığı törende, muhalefetten kimsenin olamaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemin ilk konuşmasını yaparak önemli mesajlar verdiği törende, ne CHP ne İyi Parti ne de diğer muhalefet partilerinden kimse törene katılmadı.