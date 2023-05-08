Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi: Yoğun program paylaşıldı Durmak bilmeyen enerjisiyle gençlere taş çıkartan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1-7 Mayıs'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar ve mitingler dikkat çekti.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimler için zaman iyice daraldı.

Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Vatandaşlarla buluşmak için şehir şehir gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem mitingler yaptı hem de açılışlara katıldı.

Yoğun programıyla baş döndürdü

Çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1-7 Mayıs haftasındaki yoğun programı dikkat çekti.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Pazartesi günü Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı.

Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü Antalya Mitingi'nde konuştu, Konya'da yapımı tamamlanan 74 eserin resmi açılışını yaptı.

Mitingler, açılışlar...

3 Mayıs Çarşamba günü Rize Mitingi'nde konuşma yapan Erdoğan, Zigana Tüneli ile Trabzon'da yapımı tamamlanan 111 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, 4 Mayıs Perşembe günü Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerini gerçekleştirirken, 5 Mayıs Cuma Van ve Erzurum Mitingi'nde konuştu, TV Net yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haftayı Büyük İstanbul Mitingi'yle noktaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs Cumartesi günü Kayseri ve Mersin mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi, 7 Mayıs Pazar günü ise Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi.