Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 lira olacak

Kabine toplantısının sona ermesiyle açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMO'nün mısır alım fiyatını da açıkladı. Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 lira olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kabinenin gündemi yoğundu

Erdoğan, ekonomi ve dış politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğani çiftiçilerin merakla beklediği mısır alım fiyatını açıkladı.

Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 lira

Erdoğan, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak." müjdesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Kazalar tüm boyutlarıyla soruşturuluyor"

"Gaziantep ve Mardin’deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturuluyor. Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz. Olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine Aile Bakanlığımız 250 firmadan da 250 desteği sağlamış oluyoruz.

"Abdülhamid Han Gemimiz savunma irademizin bir sembolüdür"

Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz’deki haklarımızı ve çıkarlarımızı savunma irademizin bir sembolüdür. Türkiye’nin sınırlı su kaynaklarını en etkin ve verimli kullanmak için baraj inşasına önem veriyoruz. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız 605 yeni hidroelektrik santrali ile baraj sayımızı 703’e çıkararak bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik. Sulama ve içme suyu amaçlı barajlarla bu sayının 930’u bulduğunu da belirtmek isterim. Yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9’uncu sıraya yükselttik.

Öğretmenlere müjde

Bir müjde de kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan üreticilerimize vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bilindiği gibi kırsal kalkınma programının 11’nci çağrısı için projeler alınmaya devam ediyor. Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65’ten 30’a düşürüyoruz.

Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714’e, yatırım tutarını da 5 buçuk milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik." açıklamalarında bulundu.













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