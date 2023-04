Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında olan muhalefetten benzer açıklamalar: İntikam! Olası bir iktidar değişikliğinde her fırsatta 'yargılayacağız, hesaplaşacağız' tehdidinde bulunan muhalif isimlerden, 14 Mayıs sonrasına peş peşe intikam yeminleri geldi.

Türkiye kritik seçimler için gün sayıyor.

Seçimlere 41 gün kala siyasette gündem epey hareketli.

Ancak bu hareket muhalefet cephesinde başka bir havada ilerledi.

CHP'li isimlerin başını çektiği muhalif kanattan, neredeyse her seferinde 'yargılayacağız, hesaplaşacağız, hapse atacağız' tehdidi geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla başlayan furya, daha sonra CHP'li diğer isimlere sıçradı.

Açıklamalarında nefret saçan ve tehditler savuran muhalif siyasetçiler, daha sonra kendi basınını devreye soktu.

Peki bu isimlerin arasında kimler yok ki.

Yazar Ataol Behramoğlu'ndan Emekli Amiral Türker Ertürk'e, gazeteci Can Ataklı'dan Şirin Payzın'a ve daha niceleri...

İşte yargılama ve hesaplaşma tehdidinde bulunan isimlerden bazılarını sizler için derledik.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Hapislerde çürüteceğiz, ağır cezalar getireceğiz. Hapiste belki albüme bakar da o eski günleri ya eder. Öyle kurumları emir vererek de kendini kurtaramaz bu kişi."

TİP Milletvekili Ahmet Şık:

"AK Parti'ye ya da MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar zaten darmaduman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AK Parti bu nedenle kapatılacak. AK Parti bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler."

Emekli Amiral Türker Ertürk:

"Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli."

Gazeteci Can Ataklı:

"Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüksek."

Yazar Ataol Behramoğlu:

"Geçen yıl şubat ayında Ankara’da, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ödüle layık gördükleri arasında olduğum “Yılın Atatürkçüsü Ödülü”yle ilgili toplantıda yaptığım konuşmada mevcut siyasal iktidarı sertçe eleştirmiş ve konuşmanın bir yerinde (şimdi videoya bakarak yazıyorum) aynen şöyle demiştim: “Parantez diyorlar ya Cumhuriyete... parantez kendileri... çok da uzun sürdü aslında... bu parantezi kapatmak lazım...”

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

"Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkûm olacaktır, hesap verecektir! And olsun! And olsun! And olsun! "

CHP PM Üyesi Müslim Sarı:

"20 yıl devam eden bir iktidar var ve bu iktidarın üzerine geleceğiz ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Niye bize oy versinler? Hesaplaşacağımız kitleler mutlaka olacak. Hesaplaşacaklarımız var bizim."

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke:

"Beş şirketten bahsediyorum, ne müzakeresi yapacağız müzakere falan yok. Buraya yazacağız, bunlar artık kamunundur deyip devam edeceğiz. "

CHP Sözcüsü Faik Öztrak:

"Bu projeye verilen kredileri iktidara geldiğimizde geri ödemeyiz. Bu kredileri açan finans kurumlarını da kara listeye alırız."

Gazeteci Şirin Payzın:

"Süleyman Soylu'yu cezalandırılmış şekilde içeride görme ihtimalimiz olabilir."