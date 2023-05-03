Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting haritası: Rize'yi işaretledi
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Türkiye'de halk, haftaya sandık başına gidecek.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Hemşehrileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayılı günlerin kaldığı seçimler öncesi hemşehrileriyle buluştu.

Rize'de coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, kendisine ulaştırılan resmi rakamlara işaret ederek, 80 bin kişinin miting meydanını doldurduğunu söyledi.

"14 Mayıs'ta Rize'den müjde alacağız"

Erdoğan, daha önce Rize'de böylesine bir kalabalık görmediğini dile getirirken, "14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız." dedi.

mitinginden objektiflere yansıyan bir karede, Erdoğan'ın, mitinglerde kullandığı tırın içerisindeki haritayı işaretlediği görüldü.

Rize'yi raptiyeyle işaretledi

Bugüne kadar mitingler gerçekleştirdiği kentlere haritada işaretler yerleştiren Cumhurbaşkanı, Rize'nin üzerini de raptiyeyle işaretledi.

Öte yandan, Rizelilerle buluşma programına yoğun katılım nedeniyle Erdoğan'ın keyfinin yerinde olduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan: Teşekkürler Rize

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingden 4 kareye yer verdiği Twitter paylaşımına şu notu düştü:

Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize… Teşekkürler Rize!

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