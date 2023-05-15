Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğu illerdeki rekor oranlar 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy veren iller belli oldu.

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64 milyon vatandaş, 5 yıl boyunca görev yapacak olan Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti.

14 Mayıs günü sandığa giden milyonlarca seçmen, coşku ve heyecan içinde adayına oy verdi.

Veri akışı devam ederken muhalefet cephesinden galibiyet açıklamaları geldi.

Seçimler ikinci tura kaldı

İlerleyen saatlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması yaparak vatandaşlarına seslendi.

Gece boyunca devam eden heyecanın ardından Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinin 2. tura kaldığı açıklandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rekor oy aldığı iller kesinleşti.

Bayburt'tan büyük destek

İşte o iller: