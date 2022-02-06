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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Twitter'dan açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Twitter'dan açıkladı...
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 13:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Hastalığı hafif geçirdiğini belirten Erdoğan'ın sağlık durumu vatandaşların merak konusu oldu.
Sağlık Bakanı Koca da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Erdoğan, son dakika sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla son durumunu vatandaşlarıyla paylaştı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? İşte açıklaması...
ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA
Bakan Koca, "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, 'Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz' dedi.