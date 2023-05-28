Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından kendisi önde çıktı Heyecanla beklenen ikinci tur seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan'a 213, Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı.

ensonhaber.com

Türkiye seçim heyecanını yaşıyor...

Milyonlarca insan sandık başına giderek demokrasilerine sahip çıktı.

Saatler 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi tamamlanırken sayıma geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önde

Resmi olmayan verilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri önde götürmeyi başardı.

Liderlerin ise sandıklarından çıkan oylar merak konusu oldu.

Sandıktan Erdoğan çıktı

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan kendisine 213 oy çıkarken Kılıçdaroğlu'na ise 134 oy çıktı.