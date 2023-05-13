Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son seçim mesajı 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde demokrasi adına önemli adımlar attıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç kimseyi ötekileştirmedik, hiçbir vatandaşımızın hayat tarzına, yaşam biçimine karışmadık. Ülkemizi 21 yıl öncesine göre daha özgür, daha müreffeh, daha huzurlu, ekonomik olarak daha güçlü bir konuma getirdik” dedi.

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Adaylar hazır, sandıklar hazır, seçmen hazır...

Türkiye, yarın kararını verecek.

Ya Cumhur İttifakı galip çıkacak ya da Türkiye için başka bir dönem başlayacak.

21 yıllık iktidarı döneminde karşısındaki rakibine bakmaksızın hiçbir seçimi kaybetmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kararda da yine milletine güveniyor.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile yola çıkan Cumhurbaşkanı, "Biz yaptık, daha iyisini yine biz yaparız" diyor.

Cumhurbaşkanı, yarınki seçim öncesi son mesajını da verdi...

Hak ve hukuktan bahseden, 21 yılda ülkede neleri değiştirdiklerini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir vatandaşımızın hayat tarzına, yaşam biçimine karışmadık"

Aziz milletim; gençlik yıllarımızdan beri aktif siyasetin içindeyiz, sizlerin huzurundayız. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatımızda daima demokrasiyi ve millî iradeyi savunduk. 1994’ten beri hangi haksızlıklara maruz kalırsak kalalım; adaleti gözettik, hakkaniyetle davrandık. 85 milyonun tamamını bağrımıza bastık, hiç kimseyi ötekileştirmedik. Hiçbir vatandaşımızın hayat tarzına, yaşam biçimine karışmadık. Toplumumuzun tüm kesimlerinin hak ve özgürlük alanlarını genişlettik.

"Yabancı ülkeler sürekli bize ayar veriyor, yön çiziyordu; dur dedik"

Bizden önce bu ülkede başörtüsü, kılık kıyafet yasakları vardı; kaldırdık. Liselerimize katsayı adaletsizliği uygulanıyordu; sonlandırdık. İnsanlar inançlarını özgürce, rahatça yaşayamıyorlardı; değiştirdik. Terör örgütleri vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu; başlarını ezdik. Demokrasimiz ağır aksak, zor yürüyordu; güçlendirdik. Devlet vatandaşına tepeden bakıyordu; yeni bir anlayış ikame ettik. Yabancı ülkeler sürekli bize ayar veriyor, yön çiziyordu; dur dedik.

"2002’den bu yana sadece hizmet, eser ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz"