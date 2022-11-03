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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı görüntüler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı görüntüler

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg fabrikasının tarihi açılış töreninden önce banttan inen ilk araçla deneme sürüşü ve sahneye geliş anının görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 15:56
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    Türkiye'nin 60 yıllık hayali, Cumhuriyet'in 99'uncu yılında gerçek oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de projesi 2019'da başlayan Türkiye'nin yerli arabası Togg'un seri üretimi yapılacak Gemlik Kampüsü'nün açılışını yaptı.

    Erdoğan, o tarihi gün banttan inen ilk araç ile fabrika etrafında bir tur atarak yine o araçla tören için sahneye geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı görüntüler VİDEO

    Togg'u kullandığı anları paylaştı

    Cumhurbaşkanı, o anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

    Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ve Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Togg u kullandığı görüntüler #1

    Törene alanına besmeleyle girdi

    Karakaş, Cumhurbaşkanı ve eşine araçla ve yapım aşaması ile ilgili bilgi verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sahnesine Karakaş'ın co-pilotluğu ile ve besmelelerle girdi.

    Erdoğan'ı alandaki kalabalık coşku ile karşılarken Cumhurbaşkanı da alandakileri araç içinden selamladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Togg u kullandığı görüntüler #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Togg u kullandığı görüntüler #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Togg u kullandığı görüntüler #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Togg u kullandığı görüntüler #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Togg u kullandığı görüntüler #6


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