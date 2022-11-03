Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg fabrikasının tarihi açılış töreninden önce banttan inen ilk araçla deneme sürüşü ve sahneye geliş anının görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali, Cumhuriyet'in 99'uncu yılında gerçek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de projesi 2019'da başlayan Türkiye'nin yerli arabası Togg'un seri üretimi yapılacak Gemlik Kampüsü'nün açılışını yaptı.

Erdoğan, o tarihi gün banttan inen ilk araç ile fabrika etrafında bir tur atarak yine o araçla tören için sahneye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı görüntüler VİDEO

Togg'u kullandığı anları paylaştı

Cumhurbaşkanı, o anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ve Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etti.

Törene alanına besmeleyle girdi

Karakaş, Cumhurbaşkanı ve eşine araçla ve yapım aşaması ile ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sahnesine Karakaş'ın co-pilotluğu ile ve besmelelerle girdi.

Erdoğan'ı alandaki kalabalık coşku ile karşılarken Cumhurbaşkanı da alandakileri araç içinden selamladı.