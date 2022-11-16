Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan sözleri Yunan basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde Yunanistan'a yaptığı uyarılar, Yunanistan basınında manşet oldu. Yunanistan basını haberi, "Türkiye'den yeni tehdit" başlığıyla verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Endonezya'da, temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında, Yunanistan'a önemli uyarılarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükselten açıklamalarına ilişkin, "Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz kelam-ı kibarını asla geriye götürmez. Bu benim için bir kelam-ı kibardır. Dolayısıyla bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Komşuluk hukukunu bil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'da iki-üç isim rahat durmuyor. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada diyoruz ki komşu, komşuluk hukukunu bil. Bizimle fazla dalaşma. İstediğin kadar o adaları doldur. Bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var, yerini yurdunu iyi bileceksin. Tarihi filan incelerse gayet iyi görecektir. Gelen uçaklar silahlar şunlar bunlar farketmez. Bu işler yürek işidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Bu iş yürek işi

Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamaları, Yunanistan'da geniş yer buldu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de tansiyonu yükselten Yunanistan'a sert uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ilk sıradan verildi.

'Yunanistan haddini bilsin, tarihi hatırlasın' sözleri manşette



Yunan Kathimerini gazetesi, 'Yunanistan sınırlarını anlamalı' ifadeleri ile manşetine taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinde kararlı olduğunu vurgulayan gazete, "Yunanistan haddini bilsin, tarihi hatırlasın." sözlerini gündemine taşıdı.

Haberde, gerilimi tırmandıran tarafın Türkiye olduğu iddia edildi.

Gerilimi Türkiye'nin yükselttiğini iddia ettiler

Ta Nea gazetesi ise Yunanistan'ın yaptığı provokasyonları görmezden gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydan okuduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2-3 isim var sakin durmuyor. Hadlerini bilmiyorlar." sözlerini manşetinde gündemine getirdi.

Bahçeli'nin dünkü açıklamaları hatırlatıldı

in.gr'de yer alan haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, provokatif bir tavır takındığı yönünde skandal ifadeler kullanıldı. Erdoğan'ın, Biden görüşmesi ile ilgili soruya verdiği yanıta dikkat çektiler.

Öte yandan gazete, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamalarına da yer verdi, 12 mil meselesini okuyucularına hatırlattı.



"Erdoğan meydan okumaya devam ediyor"

CNN Yunanistan'da ise, "Erdoğan meydan okumaya devam ediyor" başlığı kullanıldı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kışkırtıcı bir söylemde bulunduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Ege adalarındaki askeri varlığını güçlendirmesinin bir anlamı olmadığını belirttiği sözlerine dikkat çekildi.

"Yunanistan haddini bilmiyor"

Proto Thema'da da benzer ifaleler kullanılırken, "Yunanistan haddini bilmiyor." sözlerine yer verildi.



