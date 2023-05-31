Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 99,5 oranında oy aldığı köy Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki 121 seçmeni olan köyde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oy verildi.

İHA

28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. seçim zaferini kazandı.

Sandığa yoğun katılımın olduğu seçimde ilginç olaylar da yaşandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyünde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 121 oyun 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 1 oy Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Köy sakinleri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Büyük merak uyandıran kişinin kim olduğu henüz ortaya çıkmadı.

"Köyümüzle gurur duyuyoruz"

Kulak köyü muhtarı Kadir Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: