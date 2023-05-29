Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için ABD'de köfte dağıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlayan Filistinli bir esnaf, ABD'nin New York kentinde, Türk bayraklı tişörtüyle geleneksel lezzetlerinden 'felafel' dağıttı.

Türkiye, ikinci tur seçimleri kapsamında tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, yurt dışında da birçok vatandaş sokağa döküldü.

Yurt dışında yaşayan, Türk olmayan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevenler kutlamalara da dahil oldu.

Kutlamalara dahil olanlardan birisi de ABD'de yaşayan Filistinli bir esnaftı...

Türk bayraklı tişörtüyle kutladı

ABD'nin New York kentinde, Filistinli bir esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısını, Türk bayraklı tişörtleriyle geleneksel lezzetleri 'felafel' dağıtarak kutladı.

Liderlerden mesajlar yağdı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetinin kesinleşmesinin ardından, dünya liderlerinden de tebrik mesajları yağmaya başladı.