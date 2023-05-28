Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi İtalya'da kutlandı İtalya sokakları, "Erdoğan, Erdoğan" diye inledi. Cumhurbaşkanlığı resmi olmayan sonuçlara göre ilan edilen Erdoğan için İtalya'da yaşayan Türkler konvoy yaptı...

ensonhaber.com Türkiye, seçimini Recep Tayyip Erdoğan’dan yana yaptı… Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl daha Türkiye’nin önünü açacak çalışmalara imza atacak. 11’inci zafer, dünyada da büyük yankı uyandırdı. İtalya sokaklarında "Erdoğan" sloganları İtalya’daki Türkler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte sokağa döküldü. Lüks araçlarıyla konvoy yapanlar, ellerinden AK Parti ve Türk bayraklarını düşürmedi. Büyük sevgi... Üçüncü dönemine coşkuyla giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük sevgi gösterildi. Araçlarıyla tur atan Türkler "Erdoğan, Erdoğan" diyerek, sevinç yaşadı.