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Türkiye, seçimini Recep Tayyip Erdoğan’dan yana yaptı…
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl daha Türkiye’nin önünü açacak çalışmalara imza atacak.
11’inci zafer, dünyada da büyük yankı uyandırdı.
İtalya sokaklarında "Erdoğan" sloganları
İtalya’daki Türkler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte sokağa döküldü.
Lüks araçlarıyla konvoy yapanlar, ellerinden AK Parti ve Türk bayraklarını düşürmedi.
Büyük sevgi...
Üçüncü dönemine coşkuyla giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük sevgi gösterildi.
Araçlarıyla tur atan Türkler "Erdoğan, Erdoğan" diyerek, sevinç yaşadı.