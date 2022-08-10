Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevi yönetimi için ihraç talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevi yönetimi için ihraç talebi

Alevi Vakıfları Federasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayanışma ziyareti gerçekleştirdiği Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi için işlem başlattı.

Son dönemde Ankara başta olmak üzere cemevleri ve alevi derneklerine yönelik saldırılar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Dini inançlara yönelik bu nefret suçları halkın büyük tepkisine neden olurken hükümetten sert açıklamalar yapılarak Alevilerle dayanışma mesajları verildi.

Güvenlik güçleri ve adli makamların harekete geçmesiyle failler yakalandı ve hukuk süreci başladı.

Cumurbaşkanı'ndan tarihi ziyaret

Diğer yandan da devletin en üst makamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıların ardınan Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Alevi dedeleri ile buluştu, iftar programına katıldı.

Erdoğan'ın bu tarihi ziyareti gündemde geniş yer buldu. Bu tarihi ziyareti hoş karşılamayan kesimlerde oldu.

Federasyon ihraç süreci başlattı

Alevi Vakıfları Federasyonu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi için işlemleri başlattığını duyurdu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir Cemevini ziyaret etmesi Alevilere saldırılarının yapıldığı bir dönemde son derece önemli olduğu gibi toplumu kucaklayıcı ve birleştirici bir ziyarettir. Bu anlamda bu ziyareti önemsiyoruz.

"Bize bilgi verilmedi"

Bu ziyaretin öncesi ve sırasınca yaşananlar ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öncelikle. Federasyonumuz bileşeni olduğu halde, başından itibaren vakıf yönetimi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti hakkında tarafımıza en ufak bilgi dahi verilmemiştir.

"İhraç işlemlerini başlatıyoruz"

Alevi - Bektaşi toplumunun yüzyıllar boyunca geliştirdiği, yaşadığı zulüm ve baskılara rağmen bugünlere getirdiği yüce değerleri, basit çıkar hesaplarıyla ayaklar altına alan, Alevi - Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan, "Muharrem / Matem"; ve inanç ritüellerimizin fütürsuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüseyin Gazi kültür ve sanat vakfı yönetimini kınıyor ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı hakkında Federasyonumuzun Yönetim kurulunun aldığı karar gereği ihraç işlemlerine başladığımız' tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."