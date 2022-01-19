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- Cumhurbaşkanı kararıyla, kamu işçilerine verilecek ek ödeme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı kararıyla, kamu işçilerine verilecek ek ödeme tarihi belli oldu
Bir süredir beklenen kamu işçilerine ek ödeme tarihi açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre ödemelerin bir kısmı 28 Ocak'ta, diğer kısmı ise 29 Nisan'da yapılacak.
- İHA
- 19.01.2022 - 09:49
- Güncelleme : 19.01.2022 - 10:09
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamında, kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediye tarihi açıklandı.
28 OCAK - 29 NİSAN
Resmi Gazate'de yayınlanan bilgilere göre, kamu işçilerine yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da yapılacak.
MADEN İŞÇİLERİNE 23 ARALIK TARİHİNDE ÖDEME YAPILACAK
Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin özellikle yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.