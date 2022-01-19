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Cumhurbaşkanı kararıyla, kamu işçilerine verilecek ek ödeme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı kararıyla, kamu işçilerine verilecek ek ödeme tarihi belli oldu

Bir süredir beklenen kamu işçilerine ek ödeme tarihi açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre ödemelerin bir kısmı 28 Ocak'ta, diğer kısmı ise 29 Nisan'da yapılacak.