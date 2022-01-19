Euro
15.4198
0.67%
Dolar
13.5962
0.49%
Altın
792.7910
0.42%
Borsa
2,003.49
1.19%
Bitcoin
568.002
-0.71%
BTXN Coin
33.12
-1.31%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Cumhurbaşkanı kararıyla, kamu işçilerine verilecek ek ödeme tarihi belli oldu

    Bir süredir beklenen kamu işçilerine ek ödeme tarihi açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre ödemelerin bir kısmı 28 Ocak'ta, diğer kısmı ise 29 Nisan'da yapılacak.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı kararıyla, kamu işçilerine verilecek ek ödeme tarihi belli oldu

    Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamında, kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediye tarihi açıklandı.

    28 OCAK - 29 NİSAN

    Resmi Gazate'de yayınlanan bilgilere göre, kamu işçilerine yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da yapılacak.

    MADEN İŞÇİLERİNE 23 ARALIK TARİHİNDE ÖDEME YAPILACAK

    Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin özellikle yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.

    Cumhurbaşkanı kararıyla, kamu işçilerine verilecek ek ödeme tarihi belli oldu #1


    Görüş Bildir